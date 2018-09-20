Депутат гордумы Самары Александр Палагичев сложил с себя полномочия

В четверг, 20 сентября, в гордуме Самары состоялось совместное заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии и Общественного совета при думе.
На этом заседании председатель комитета Александр Палагичев объявил о сложении с себя полномочий депутата в связи с переездом в Санкт-Петербург. Коллеги по депутатскому цеху приняли его отставку и избрали на пост заместителя комитета по ЖКХ Павла Чумака.
В 2013–2015 годах Палагичев работал помощником депутата гордумы. Его деятельность также связана с компанией "Электрощит". В 2011 году в поселке Красная Глинка Александр Палагичев стал инициатором создания и в дальнейшем возглавил управляющую компанию ООО "УЖКК "Электрощит". В 2013 году он получил должность вице-президента Ассоциации делового сотрудничества "Электрощит". В 2015 году был избран председателем общественного совета поселка Красная Глинка.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.