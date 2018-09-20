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Муниципалитеты Власть и политика

Депутат гордумы Самары Александр Палагичев сложил с себя полномочия

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 сентября, в гордуме Самары состоялось совместное заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии и Общественного совета при думе.

На этом заседании председатель комитета Александр Палагичев объявил о сложении с себя полномочий депутата в связи с переездом в Санкт-Петербург. Коллеги по депутатскому цеху приняли его отставку и избрали на пост заместителя комитета по ЖКХ Павла Чумака.

В 2013–2015 годах Палагичев работал помощником депутата гордумы. Его деятельность также связана с компанией "Электрощит". В 2011 году в поселке Красная Глинка Александр Палагичев стал инициатором создания и в дальнейшем возглавил управляющую компанию ООО "УЖКК "Электрощит". В 2013 году он получил должность вице-президента Ассоциации делового сотрудничества "Электрощит". В 2015 году был избран председателем общественного совета поселка Красная Глинка.

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