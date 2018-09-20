Самарские предприниматели должны "ССК" около 20 млн рублей

19 сентября в Новокуйбышевске прошел очередной рейд АО "ССК" по выявлению незаконного потребления электроэнергии. За последние восемь месяцев в Самарской области составлено порядка 300 актов бездоговорного потребления электроэнергии. В борьбе с нарушителями контролеры "Самарской сетевой компании" ежедневно проводят проверки.

В стремлении сэкономить на оплате за электричество недобросовестные предприниматели заключают договор на электроснабжение как физическое лицо, а потребляют энергоресурсы в коммерческих целях. Ведь тарифы для физических лиц почти в два раза ниже, чем для юридических.

С такими правонарушителями компания ведет активную борьбу. Контролеры выявляют недобросовестных плательщиков в ежедневных рейдах. Один из них состоялся 19 сентября в Новокуйбышевске.

Перед глазами — автомойка, однако договор оформлен на физическое лицо. Звонок в дверь — в ответ тишина. Владелец знал о приезде контролеров. Несмотря на разгар рабочего дня, он закрыл автомойку.

"Мы высылали уведомление о проверке, указали время приезда специалистов, — объясняет ведущий инженер службы контроля учета "ССК" Светлана Шахова. — Так как владелец не пришел, при понятых будет составлен акт о недопуске. Избежать наших требований все равно не получится".

После второго акта о недопуске, нарушителю придется заплатить за электричество в разы дороже, чем показывает его счетчик. Вместо экономии — убытки.

По другому адресу работает гостиница. В ней выявили сразу два нарушения — отсутствие договора с юридическим лицом и безучетное потребление электроэнергии: в электрощитке на одном из автоматов в обход счетчика подсоединен неучтенный провод.

"При таком нарушении провод демонтируется, а владельцу будет выставлен расчет по определенной формуле, которую диктует законодательство, — говорит Светлана Шахова. — Сумма в результате будет гораздо больше, чем та, что прописана по тарифу законного потребления. И в данном случае счет выставляет гарантирующий поставщик.

За восемь месяцев текущего года по Самарской области составлено порядка 300 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии на сумму около 20 млн рублей.

С начала года также выявлено безучетное потребление объемом более 2500 МВт/ч, что сравнимо с месячным потреблением такого населенного пункта, как Усть-Кинельский.