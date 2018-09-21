В пятницу, 21 сентября, в Самаре ограничено движение по правой полосе Московского шоссе перед перекрестком с ул. Авроры (въезд в город) из-за провала асфальта. Об этом сообщает Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области в Twitter.
На Московском шоссе ограничено движение из-за провала асфальта
САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!