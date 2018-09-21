На Московском шоссе ограничено движение из-за провала асфальта

В пятницу, 21 сентября, в Самаре ограничено движение по правой полосе Московского шоссе перед перекрестком с ул. Авроры (въезд в город) из-за провала асфальта. Об этом сообщает Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области в Twitter.