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Общество

На Московском шоссе ограничено движение из-за провала асфальта

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: https://twitter.com/GkpAsado

В пятницу, 21 сентября, в Самаре ограничено движение по правой полосе Московского шоссе перед перекрестком с ул. Авроры (въезд в город) из-за провала асфальта. Об этом сообщает Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области в Twitter. 

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