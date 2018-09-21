На трассе М-5 под Самарой оторвавшееся у "Газели" колесо влетело в салон иномарки

В четверг, 20 сентября, в на трассе М-5 в Красноярском районе из-за оторвавшегося у "Газели" колеса произошло серьезное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, в 7:25 у грузовой "Газели", ехавшей в направлении Уфы, оторвалось заднее левое колесо, влетевшее во встречную Lada Kalina на уровне бампера, а затем в попутную Chevrolet Lacetti, пробив лобовое стекло.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, которому после осмотра медицинским работником на месте аварии было назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.