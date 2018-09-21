На трассе М-5 под Самарой оторвавшееся у "Газели" колесо влетело в салон иномарки

В четверг, 20 сентября, в на трассе М-5 в Красноярском районе из-за оторвавшегося у "Газели" колеса произошло серьезное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, в 7:25 у грузовой "Газели", ехавшей в направлении Уфы, оторвалось заднее левое колесо, влетевшее во встречную Lada Kalina на уровне бампера, а затем в попутную Chevrolet Lacetti, пробив лобовое стекло.
В результате ДТП пострадал водитель иномарки, которому после осмотра медицинским работником на месте аварии было назначено амбулаторное лечение.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.