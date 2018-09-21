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Общество

На площади Куйбышева состоится выставка "Сделано в Самаре"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие выходные, 22 и 23 сентября, на площади Куйбышева департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации Самары организует выставку-показ "Сделано в Самаре", сообщает пресс-служба мэрии.

Выставка будет работать с 10 до 18 часов. Свою продукцию представят предприятия малого и среднего бизнеса, творческие объединения и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся в сфере производства товаров широкого потребления, а также в области услуг и сервиса.

Посетителям будут предложены туристические сувениры, футболки, бейсболки, свитшоты с символами города, изделия из керамики, тарелки и кружки, фигуры, выполненные в виде зданий и памятников Самары, и многое другое. Также запланирована работа творческих мастерских, где можно испытать себя в качестве мастера и сделать все своими руками.

Гид потребителя

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