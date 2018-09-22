На ул. Аминева в Самаре автобус снес столб

В субботу, 22 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 34-летней водителя Suzuki. Она ехала по ул. Аминева в сторону Московского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, женщина нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулась с попутным автобусом, принадлежащим одному из вузов города. Им управлял 63-летний мужчина. После удара автобус выехал на обочину и врезался сначала в столб, который затем упал, а потом — в тот же Suzuki.

В аварии никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения. По факту случившегося ведется проверка