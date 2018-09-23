При столкновении двух машин под Сергиевском погибла пассажирка и пострадали оба водителя

В субботу, 22 сентября, около 20:00, на 1094 км трассы М-5 в Сергиевском районе столкнулись Chevrolet и Renault Logan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП до приезда "скорой" погибла 29-летняя пассажирка одной из машин. Оба водителя госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.