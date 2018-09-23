Автомобиль жительницы Жигулевска подожгли из-за ссоры с соедкой

В Жигулевске задержали местную жительницу, подозреваемую поджоге машины знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В один из вечеров сентября 2018 г. у дома на ул. 4-я линия с. Солнечная Поляна в Жигулевске горела "Ока". Жильцы подъезда, около которого находился автомобиль, рассказали, что накануне происшествия между двумя соседками, одной из которых принадлежит машина, произошел конфликт. Позже правоохранителям поступила информация о возможной причастности к происшествию знакомой одной из ссорившихся женщин.
Подозреваемая признала вину. 35-летняя женщина пояснила оперативникам, что во время распития спиртного она узнала о конфликте. Выйдя из подъезда и увидев автомобиль "обидчицы" через приоткрытое окно она открыла дверь и подожгла тряпку, лежавшую на сиденье. После поджога подозреваемая вернулась к подруге, а когда соседи начали тушить автомобиль, присоединилась к ним.Сумма причиненного материального ущерба составила 20 тыс. рублей.
В связи с поджогом возбуждено уголовное дело.
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