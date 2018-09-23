В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре, на Октябрьской набережной (4-я очередь, у Ладьи) начал работу Софийский собор. Открытие приурочено к 1030-летию крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
В соборе будет работать детский духовно-образовательный центр с концертным залом. Особое внимание планируется уделять работе с ребятами из неблагополучных семей. В храме также откроют общедоступную библиотеку.
Строительство собора длилось с 2005 года. Высота храма — 65 м.
Первое богослужение в Софийском соборе стало долгожданным и радостным событием для самарцев — его посетили около тысячи верующих. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси приняли участие более 5 тыс. человек.
С открытием собора самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров: "Сегодня день в истории нашего города, нашей области, который запомнится навсегда. И я хочу сердечно поблагодарить владыку Сергия, всех вас, за то, что мы вместе приняли участие в этом по-настоящему праздничном богослужении".
Глава региона отметил, что все больше жителей области участвует в восстановлении и строительстве храмов: "Наша земля не только украшается, она возвращается к своим духовным корням. У нас еще много работы здесь и по другим храмам, которые мы должны восстановить, вернуть их людям".
"Я уверен, что наш Софийский собор, как волжская жемчужина, будет радовать и жителей области, и наших гостей, и всех, кто проплывает по красавице Волге", — сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий вручили награды победителям областного фотоконкурса "Моя семья", организованного региональным отделением Союза православных женщин.
Всего на конкурс приняли более тысячи творческих заявок. В нем участвовали фотохудожники разных возрастных категорий: от учеников начальной школы до студентов самарских вузов. Обладателем гран-при признали Никиту Тихонова, ученика 3 класса, жителя пос. Черновский. Победитель получил главный приз — цифровой фотоаппарат.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.