В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре, на Октябрьской набережной (4-я очередь, у Ладьи) начал работу Софийский собор. Открытие приурочено к 1030-летию крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

В соборе будет работать детский духовно-образовательный центр с концертным залом. Особое внимание планируется уделять работе с ребятами из неблагополучных семей. В храме также откроют общедоступную библиотеку.

Строительство собора длилось с 2005 года. Высота храма — 65 м.

Первое богослужение в Софийском соборе стало долгожданным и радостным событием для самарцев — его посетили около тысячи верующих. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси приняли участие более 5 тыс. человек.

С открытием собора самарцев поздравил губернатор Дмитрий Азаров: "Сегодня день в истории нашего города, нашей области, который запомнится навсегда. И я хочу сердечно поблагодарить владыку Сергия, всех вас, за то, что мы вместе приняли участие в этом по-настоящему праздничном богослужении".

Глава региона отметил, что все больше жителей области участвует в восстановлении и строительстве храмов: "Наша земля не только украшается, она возвращается к своим духовным корням. У нас еще много работы здесь и по другим храмам, которые мы должны восстановить, вернуть их людям".

"Я уверен, что наш Софийский собор, как волжская жемчужина, будет радовать и жителей области, и наших гостей, и всех, кто проплывает по красавице Волге", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий вручили награды победителям областного фотоконкурса "Моя семья", организованного региональным отделением Союза православных женщин.

Всего на конкурс приняли более тысячи творческих заявок. В нем участвовали фотохудожники разных возрастных категорий: от учеников начальной школы до студентов самарских вузов. Обладателем гран-при признали Никиту Тихонова, ученика 3 класса, жителя пос. Черновский. Победитель получил главный приз — цифровой фотоаппарат.