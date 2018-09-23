В районе Постникова Оврага на ул. Ново-Садовой под трамвай попал велосипедист

Днем 23 сентября на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавший со стороны центра города, попал велосипедист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению полицейских, получившего травмы велосипедиста доставили в лечебное учреждение. Данных о его личности и состоянии пока нет. Но по словам очевидцев, на месте происшествия находился автомобиль реанимационной бригады "скорой помощи".

Также на место ДТП выезжали сотрудники полиции и пожарные.

Как сообщили в областном полицейском главке, задержка движения трамваев в связи с аварией составила около 40 минут.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. По факту случившегося ведется проверка.