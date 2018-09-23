В районе Постникова Оврага на ул. Ново-Садовой под трамвай попал велосипедист

Днем 23 сентября на ул. Ново-Садовой, в районе пересечения с ул. Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавший со стороны центра города, попал велосипедист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По сообщению полицейских, получившего травмы велосипедиста доставили в лечебное учреждение. Данных о его личности и состоянии пока нет. Но по словам очевидцев, на месте происшествия находился автомобиль реанимационной бригады "скорой помощи".
Также на место ДТП выезжали сотрудники полиции и пожарные.
Как сообщили в областном полицейском главке, задержка движения трамваев в связи с аварией составила около 40 минут.
Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. По факту случившегося ведется проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.