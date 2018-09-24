В больницах губернии появились тренажеры для ранней реабилитации после инсульта

Семь медицинских учреждений Самарской области закупили тренажеры для ранней реабилитации после инсульта ReviVR. С высокотехнологичным оборудованием будут работать врачи-неврологи и реабилитологи. Сейчас разработчики системы проводят для специалистов обучающие семинары на базе клиник.
Уникальность разработанного Самарским государственным медицинским университетом тренажера ReviVR, в том, что его можно использовать уже в первые 48 часов после инсульта без риска возникновения осложнений у пациента. Рекомендованный курс — 10 сеансов по 5-7 минут. При применении ReviVR в остром периоде после инсульта доказана эффективность восстановления двигательной активности, она в 1,5 — 2 раза выше, чем при стандартном курсе реабилитации.
Среди больниц, закупивших инновационное оборудование для реабилитации, Самарская городская клиническая больница им. Семашко, Самарская областная клиническая больница им. Середавина, Центральная городская больница Новокуйбышевска, Чапаевская центральная городская больница, Похвистневская центральная районная больница, Сызранская центральная районная больница и Самарская городская клиническая больница № 1 им. Пирогова.
Пациенты, поступившие в сосудистое отделение медучреждения с острым нарушением мозгового кровообращения, помимо стандартного курса реабилитации будут проходить сеансы реабилитации с тренажером ReviVR. Во время сеанса на пациента надевают очки виртуальной реальности, на ноги — пневмоманжеты, которые стимулируют подошвы, создавая "шагательные" ощущения в стопе. В очках пациент видит себя в вертикальном положении, слышит свои шаги.
В виртуальной реальности он может ходить "по футбольному полю" или "вдоль озера". За счет синхронного воздействия на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы, активизируются различные группы мышц, а те в свою очередь стимулируют мозговую деятельность. Нейронные связи, разрушенные из-за инсульта, восстанавливаются, и тело "вспоминает", как нужно двигаться.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.