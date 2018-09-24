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Здравоохранение Общество

В больницах губернии появились тренажеры для ранней реабилитации после инсульта

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семь медицинских учреждений Самарской области закупили тренажеры для ранней реабилитации после инсульта ReviVR. С высокотехнологичным оборудованием будут работать врачи-неврологи и реабилитологи. Сейчас разработчики системы проводят для специалистов обучающие семинары на базе клиник.

Уникальность разработанного Самарским государственным медицинским университетом тренажера ReviVR, в том, что его можно использовать уже в первые 48 часов после инсульта без риска возникновения осложнений у пациента. Рекомендованный курс — 10 сеансов по 5-7 минут. При применении ReviVR в остром периоде после инсульта доказана эффективность восстановления двигательной активности, она в 1,5 — 2 раза выше, чем при стандартном курсе реабилитации.

Среди больниц, закупивших инновационное оборудование для реабилитации, Самарская городская клиническая больница им. Семашко, Самарская областная клиническая больница им. Середавина, Центральная городская больница Новокуйбышевска, Чапаевская центральная городская больница, Похвистневская центральная районная больница, Сызранская центральная районная больница и Самарская городская клиническая больница № 1 им. Пирогова.

Пациенты, поступившие в сосудистое отделение медучреждения с острым нарушением мозгового кровообращения, помимо стандартного курса реабилитации будут проходить сеансы реабилитации с тренажером ReviVR. Во время сеанса на пациента надевают очки виртуальной реальности, на ноги — пневмоманжеты, которые стимулируют подошвы, создавая "шагательные" ощущения в стопе. В очках пациент видит себя в вертикальном положении, слышит свои шаги.

В виртуальной реальности он может ходить "по футбольному полю" или "вдоль озера". За счет синхронного воздействия на тактильные, зрительные и слуховые рецепторы, активизируются различные группы мышц, а те в свою очередь стимулируют мозговую деятельность. Нейронные связи, разрушенные из-за инсульта, восстанавливаются, и тело "вспоминает", как нужно двигаться.

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