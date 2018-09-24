Возбуждено дело о сексуальном насилии над девочкой в детсаду

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в детсаду № 320.
Информацию официально подтвердили в СУ СК РФ по Самарской области.
Подозреваемый — 52-летний гражданин Узбекистана, ранее не судимый.
Напомним, детский сад, где, предположительно, были совершены действия сексуального характера в отношении ребенка, в период предполагаемого ЧП был закрыт на ремонт. Об этом сообщала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин.
"Сам детский сад был закрыт на ремонт, — поясняла Мария Кин. — Но руководитель образовательного учреждения допустила нахождение на территории детского сада ребенка сотрудника".
Сейчас ведется следствие.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.