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Экс-замначальника полиции Самары стал фигурантом уголовного дела

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Новосибирске задержан начальник городского отдела полиции №5 "Дзержинский" полковник полиции Александр Гращенков, ранее служивший замначальника полиции по оперативной работе УМВД Самары.

Как сообщает nsk.rbc.ru, Гращенкова подозревают в том, что он незаконно поставил на миграционный учет иностранного гражданина.

Задержание проводили сотрудники регионального УФСБ и службы собственной безопасности ГУВД региона, по результатам оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас полицейский находится в СИЗО.

Источники Волга Ньюс называют Гращенкова человеком из команды экс-начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Стерликова (руководил Главком с 2010 г. по 2015 г.) и его первого заместителя по работе в Самаре и в УВД Смоленска Николая Турбовца.

Гращенков занимал должность замначальника полиции по оперативной работе УМВД Самары, а в марте 2015 г., после прихода на должность начальника регионального управления МВД Сергея Солодовникова, был понижен до начальника отдела полиции №2 (Промышленный район) Самары. Осенью 2015 г. Гращенков перебрался в Новосибирск.

В апреле 2016 г. в СМИ публиковалась жалоба на Александра Гращенкова, якобы написанная его подчиненными. По словам отправителей письма, начальник для повышения показателей работы на бумаге запрещал им принимать заявления о мелких кражах, а уже написанные заявления клались в отдельную папку и следователям не передавались. Также правоохранителям предлагался третий вариант: фальсифицировать заявления, указав незначительный ущерб. Согласно письму, Гращенков прикрывался "связями" с командой руководителей из Самары и обещал защитить своих подчиненных, если те будут выполнять его требования.

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