Дубль Голенкова принес молодежке "Крыльев Советов" победу над "Краснодаром"

В понедельник, 24 сентября, в 8-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" на 2-м поле стадиона "Металлург" принимали "Краснодар".
Гол Вучечивеча и дубль Голенкова принесли победу самарской команде, сообщает официальный сайт клуба.
"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 22 Вучичевич, 41 Трубин, 42 Груздев (3 Тигиев, 46'), 53 Котин, 61 Босов (11 Шейдаев, 46'), 62 Верхунов, 63 Давыдов (17 Тихонов, 46'), 69 Голенков (48 Мухин, 87'), 78 Киселев, 88 Горбунов (52 Смирнов, 70').