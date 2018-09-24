Дубль Голенкова принес молодежке "Крыльев Советов" победу над "Краснодаром"

В понедельник, 24 сентября, в 8-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" на 2-м поле стадиона "Металлург" принимали "Краснодар".

Гол Вучечивеча и дубль Голенкова принесли победу самарской команде, сообщает официальный сайт клуба.