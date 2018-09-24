Губернская дума утвердила изменения в структуре областного правительства

В понедельник, 24 сентября, в ходе заседания Самарской губернской думы депутаты утвердили изменения в структуру областного правительства. Изменения были внесены губернатором Дмитрием Азаровым.

Так, реорганизации подверглись два министерства. Из министерства экономического развития, инвестиций и торговли выведены полномочия по регулированию сферы торговли. Торговля передается в ведение министерства промышленности.

Соответственно меняются и названия обоих ведомств. Реорганизация проведена в целях выстраивания федерально-ориентированной системы распределения полномочий в сфере промышленности и торговли.

Кроме того, сокращается количество вице-губернаторов и заместителей председателя областного правительства.

"У нас восемь заместителей председателя правительства, практически каждый министр - зампред. Совершенно непонятно, зачем нужна такая структура. Предполагается сохранение трех освобожденных заместителей председателя по трем направлениям - социальная политика, экономика, инфраструктура. Мы многое говорим о привлечении инвестиций, но большие сложности у нас возникают на уровне межведомственного взаимодействия. Решением этого вопроса и займется вице-премьер по инфраструктуре", - рассказал Дмитрий Азаров.

Глава региона также отметил, что из структуры правительства выводится должность вице-губернатора. Исключением будет первый вице-губернатор, который возглавит правительство.