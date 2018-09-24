Губернская дума утвердила изменения в структуре областного правительства

В понедельник, 24 сентября, в ходе заседания Самарской губернской думы депутаты утвердили изменения в структуру областного правительства. Изменения были внесены губернатором Дмитрием Азаровым.
Так, реорганизации подверглись два министерства. Из министерства экономического развития, инвестиций и торговли выведены полномочия по регулированию сферы торговли. Торговля передается в ведение министерства промышленности.
Соответственно меняются и названия обоих ведомств. Реорганизация проведена в целях выстраивания федерально-ориентированной системы распределения полномочий в сфере промышленности и торговли.
Кроме того, сокращается количество вице-губернаторов и заместителей председателя областного правительства.
"У нас восемь заместителей председателя правительства, практически каждый министр - зампред. Совершенно непонятно, зачем нужна такая структура. Предполагается сохранение трех освобожденных заместителей председателя по трем направлениям - социальная политика, экономика, инфраструктура. Мы многое говорим о привлечении инвестиций, но большие сложности у нас возникают на уровне межведомственного взаимодействия. Решением этого вопроса и займется вице-премьер по инфраструктуре", - рассказал Дмитрий Азаров.
Глава региона также отметил, что из структуры правительства выводится должность вице-губернатора. Исключением будет первый вице-губернатор, который возглавит правительство.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.