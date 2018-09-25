В Тольятти при ДТП пострадал экипаж "скорой помощи"

В понедельник, 24 сентября, примерно в 16:45 на ул. Транспортной в Автозаводском районе в ДТП попал автомобиль "скорой помощи" с экипажем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, произошло столкновение, при котором телесные повреждения получили два медика. Предположительно, у пострадавших наблюдались признаки черепно-мозговых травм и имелись ушибы. После оказания медицинской помощи один из работников тольяттинской "скорой" госпитализирован и одному назначено амбулаторное лечение. Пострадал ли водитель, точно неизвестно.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.