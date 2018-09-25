В Сызрани при выполнении опилки деревьев погиб сотрудник УК, еще один пострадал

В минувшую пятницу, 21 сентября, в Сызрани произошел групповой несчастный случай с кровельщиками ООО "Управляющая компания "Центр", сообщает пресс-служба регионального минтруда.

При выполнении опилки деревьев произошла поломка стрелы гидроподъемника, в результате чего стрела с люлькой, в которой находились работники, упала на землю. Один из кровельщиков с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, второй — скончался.