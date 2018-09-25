Житель Самарской области заплатил миллион рублей, чтобы выехать за границу

В отделе судебных приставов Кинельского района в отношении гражданина Ш. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере 952 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба УФСПП, был принят комплекс мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе ежемесячно взыскивались средства с заработной платы. Однако полностью задолженность житель региона погасил лишь тогда, когда собрался провести отпуск за границей.
Ограничение на право выезда на пределы РФ побудило его оплатить долг в полном объеме, кроме того ему пришлось заплатить и исполнительский сбор в федеральный бюджет в размере 265 тыс. рублей.
Всего же за восемь месяцев 2018 г. работниками Управления ФССП России по Самарской области было вынесено более 53 тыс. постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении должников.
В результате удалось взыскать свыше 9,3 млн рублей.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.