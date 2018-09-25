Житель Самарской области заплатил миллион рублей, чтобы выехать за границу

В отделе судебных приставов Кинельского района в отношении гражданина Ш. было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу кредитной организации в размере 952 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФСПП, был принят комплекс мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе ежемесячно взыскивались средства с заработной платы. Однако полностью задолженность житель региона погасил лишь тогда, когда собрался провести отпуск за границей.

Ограничение на право выезда на пределы РФ побудило его оплатить долг в полном объеме, кроме того ему пришлось заплатить и исполнительский сбор в федеральный бюджет в размере 265 тыс. рублей.

Всего же за восемь месяцев 2018 г. работниками Управления ФССП России по Самарской области было вынесено более 53 тыс. постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении должников.

В результате удалось взыскать свыше 9,3 млн рублей.