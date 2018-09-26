На городских очистных сооружениях источника "химического" запаха не нашли

25 сентября "РКС-Самара" организовали выездное совещание на городских очистных сооружениях с жителями "Волгаря" и представителями власти по вопросу неприятного запаха в Куйбышевском районе.

В последнее время в прессе и социальных сетях жители района "Волгарь" поднимают вопрос неприятного "химического" запаха, источник которого они не могут установить самостоятельно. По словам жителей, запах значительно усиливается по ночам. Район находится в непосредственной близости от городских очистных канализационных сооружений и предприятий нефтепереработки.

Вместе с активными жителями на совещание приехали депутат Самарской губернской думы Николай Панченко и депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Сергей Кротков. Они подняли проблему сильного химического запаха и выразили обеспокоенность за здоровье жителей района. Основные вопросы: какие испарения или выбросы идут на ГОКСе и как они могут влиять на людей.

Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков подробно рассказал о технологических процессах, благодаря которым стоки миллионного города очищаются и возвращаются в Волгу, и отметил безопасность этих процессов для здоровья окружающих. Заведующий кафедрой "Водоснабжение и водоотведение" академии строительства и архитектуры СамГТУ Александр Стрелков подчеркнул, что появление запахов с ГОКСа именно ночью, на что делают упор жители, технологически невозможно, поскольку стоки не прекращают поступать ни на секунду! По его словам, санитарно-защитной зоны в 500 метров, которая установлена у сооружений, достаточно для нейтрализации запаха сточных вод.

На экскурсии по предприятию жители увидели все этапы очистки, оценили масштабы сооружений и, конечно, узнали, как пахнет ГОКС. Одна из жительниц "Волгаря" сказала, что это совсем не тот запах, который их беспокоит, и они будут дальше заниматься данной проблемой. На встрече также присутствовали глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары - руководитель управления охраны окружающей среды Андрей Христов и представители Роспотребнадзора.