На городских очистных сооружениях источника "химического" запаха не нашли

25 сентября "РКС-Самара" организовали выездное совещание на городских очистных сооружениях с жителями "Волгаря" и представителями власти по вопросу неприятного запаха в Куйбышевском районе.
В последнее время в прессе и социальных сетях жители района "Волгарь" поднимают вопрос неприятного "химического" запаха, источник которого они не могут установить самостоятельно. По словам жителей, запах значительно усиливается по ночам. Район находится в непосредственной близости от городских очистных канализационных сооружений и предприятий нефтепереработки.
Вместе с активными жителями на совещание приехали депутат Самарской губернской думы Николай Панченко и депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Сергей Кротков. Они подняли проблему сильного химического запаха и выразили обеспокоенность за здоровье жителей района. Основные вопросы: какие испарения или выбросы идут на ГОКСе и как они могут влиять на людей.
Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков подробно рассказал о технологических процессах, благодаря которым стоки миллионного города очищаются и возвращаются в Волгу, и отметил безопасность этих процессов для здоровья окружающих. Заведующий кафедрой "Водоснабжение и водоотведение" академии строительства и архитектуры СамГТУ Александр Стрелков подчеркнул, что появление запахов с ГОКСа именно ночью, на что делают упор жители, технологически невозможно, поскольку стоки не прекращают поступать ни на секунду! По его словам, санитарно-защитной зоны в 500 метров, которая установлена у сооружений, достаточно для нейтрализации запаха сточных вод.
На экскурсии по предприятию жители увидели все этапы очистки, оценили масштабы сооружений и, конечно, узнали, как пахнет ГОКС. Одна из жительниц "Волгаря" сказала, что это совсем не тот запах, который их беспокоит, и они будут дальше заниматься данной проблемой. На встрече также присутствовали глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары - руководитель управления охраны окружающей среды Андрей Христов и представители Роспотребнадзора.
Последние комментарии
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!