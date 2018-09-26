Обманутый на 4,5 млн руб. самарец обжаловал решение суда о безнаказанности обидчиков

Во вторник, 25 сентября, Андрей Д. подал апелляционную жалобу на решение федерального судьи Елены Родивиловой в отношении красноярских предпринимателей — отца и сына Емельяновых.

Дело по обвинению 58-летний Игоря Емельянова и 34-летнего Сергея в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, возбудили еще в 2014 г., а начали рассматривать 6 июня 2018 г. в Октябрьском райсуде. 17 сентября был вынесен приговор, согласно которому деяния владельцев ООО "Потенциал" переквалифицировали, и их освободили от наказания за истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

История началась в 2011 г., когда потерпевший решил купить у "Потенциала" участок 2,6 га на 9-й просеке в Самаре. Покупателя кормили обещания вот-вот оформить документы и просили предоплату. В результате деньги он отдал, расписки получил, а собственником земли так и не стал. Причиной послужило то, что Емельяновы продавали участок, на который не имели никаких прав.

Так как в афере родственникам помогала гражданка Синчугова. За эту помощь она получила условный срок. Но женщина во время двухлетней "условки" все же не удержалась от преступной деятельности. В итоге за другое мошенничество она все же получила реальный срок — четыре года. В феврале 2018 г. она вышла на свободу, отсидев весь срок наказания. До Емельяновых руки правосудия дотянулись только сейчас.

Приговор, вынесенный им, обжалован на том основании, что переквалификация действий осужденных на более мягкую норму уголовного закона — ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" была, по мнению потерпевшего, незаконна и необоснованна. И, соответственно, наказания оказалось чрезмерно мягким, а вывод суда первой инстанции об истечении срока давности является неправильным применением уголовного закона.

Потерпевший ссылается на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности": "под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, …. когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации". Он же участвовал в договоре с ООО "Потенциал" как физическое лицо.

"Я намерен добиваться изменения этого незаконного судебного решения, — заявил Андрей Д. корреспонденту Волга Ньюс. — Ведь по статье "Мошенничество в особо крупном размере" срок привлечения к ответственности 10 лет и он еще не истек".