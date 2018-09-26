На ул. Мяги под колеса иномарки попала 11-летняя девочка

Во вторник, 25 сентября, в 17:00, в Самаре произошло ДТП с участием 47-летнего водителя Chevrolet Cruz, ехавшего по ул. Мяги в направлении ул. Гагарина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, он сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в не предназначенном для этого месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
Ребенка с травами госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель был трезв.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.