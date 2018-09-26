На ул. Мяги под колеса иномарки попала 11-летняя девочка

Во вторник, 25 сентября, в 17:00, в Самаре произошло ДТП с участием 47-летнего водителя Chevrolet Cruz, ехавшего по ул. Мяги в направлении ул. Гагарина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, он сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в не предназначенном для этого месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

Ребенка с травами госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель был трезв.