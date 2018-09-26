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Экология Общество

Этой ночью в Самарской области ожидаются заморозки

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью 27 сентября местами в Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки от -0 до -2°C, сообщают в Приволжском УГМС.

Днем в четверг, 27 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10 ... 15°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 28 сентября.

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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