Этой ночью в Самарской области ожидаются заморозки

Ночью 27 сентября местами в Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки от -0 до -2°C, сообщают в Приволжском УГМС.

Днем в четверг, 27 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10 ... 15°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 28 сентября.