Этой ночью в Самарской области ожидаются заморозки

Ночью 27 сентября местами в Самарской области на поверхности почвы ожидаются заморозки от -0 до -2°C, сообщают в Приволжском УГМС.
Днем в четверг, 27 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10 ... 15°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 28 сентября.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные