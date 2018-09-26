На трассе под Сызранью Lada Largus упал в кювет с шестиметровой высоты

Во вторник, 25 сентября, около 5 часов утра на 834 км трассы М-5 "Урал" под Сызранью автомобиль Lada Largus упал в шестиметровую яму, сообщает syzran-small.ru.
По информации издания, 28-летний водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП пострадал сам водитель, а также три его пассажира — мужчины 19, 30 и 53 лет. Все они были госпитализированы в Новоспасскую больницу.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.