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ДТП Происшествия

На трассе под Сызранью Lada Largus упал в кювет с шестиметровой высоты

СЫЗРАНЬ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 25 сентября, около 5 часов утра на 834 км трассы М-5 "Урал" под Сызранью автомобиль Lada Largus упал в шестиметровую яму, сообщает syzran-small.ru.

По информации издания, 28-летний водитель не справился с управлением, выехал на левую по ходу движения обочину и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП пострадал сам водитель, а также три его пассажира — мужчины 19, 30 и 53 лет. Все они были госпитализированы в Новоспасскую больницу.

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