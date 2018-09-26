Кинель вышел в финал общероссийского конкурса муниципальных стратегий

Во вторник, 25 сентября, в Общественной палате Российской Федерации состоялся полуфинал V конкурса муниципальных стратегий в рамках общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего".

В финал V конкурса муниципальных стратегий вышли городской округ Кинель (Самарская область). Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), Кош-Агачский район (Республика Алтай), Первомайский район (Тамбовская область) и Каргасокский район (Томская область).

Кроме полуфиналистов, были определены и победители частных номинаций конкурса. В категории "Самый открытый процесс разработки стратегии" вновь победил городской округ Кинель (Самарская область).

В полуфинале состязались 24 конкурсанта, представлявшие сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не более 300 тыс.человек, принявшие или обновившие стратегию социально-экономического развития в период с 28 июня 2014 г. по 1 августа 2018 года.

Семь победителей встретятся в финале на общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего" 22 октября.