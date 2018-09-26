Кинель вышел в финал общероссийского конкурса муниципальных стратегий

Во вторник, 25 сентября, в Общественной палате Российской Федерации состоялся полуфинал V конкурса муниципальных стратегий в рамках общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего".
В финал V конкурса муниципальных стратегий вышли городской округ Кинель (Самарская область). Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), городской округ Кирово-Чепецк (Кировская область), Кош-Агачский район (Республика Алтай), Первомайский район (Тамбовская область) и Каргасокский район (Томская область).
Кроме полуфиналистов, были определены и победители частных номинаций конкурса. В категории "Самый открытый процесс разработки стратегии" вновь победил городской округ Кинель (Самарская область).
В полуфинале состязались 24 конкурсанта, представлявшие сельские и городские поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не более 300 тыс.человек, принявшие или обновившие стратегию социально-экономического развития в период с 28 июня 2014 г. по 1 августа 2018 года.
Семь победителей встретятся в финале на общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего" 22 октября.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.