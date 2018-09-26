Очевидцы сообщили о заторе на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, во второй половине дня, отключили светофор на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре, что серьезно осложнило движение транспорта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.
По словам автомобилиста, сейчас у светофора специалисты ведут работы, а на перекрестке есть регулировщик.
Тем временем в службе "Самарадорсигнал" сообщили, что светофор отключили примерно на полчаса для установки дополнительного оборудования. "По обращению автолюбителей в Twitter, там устанавливаются дополнительные секции для поворотов по "стрелке", — сообщили в службе "Самарадорсигнал".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.