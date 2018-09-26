Очевидцы сообщили о заторе на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, во второй половине дня, отключили светофор на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре, что серьезно осложнило движение транспорта. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец.

По словам автомобилиста, сейчас у светофора специалисты ведут работы, а на перекрестке есть регулировщик.

Тем временем в службе "Самарадорсигнал" сообщили, что светофор отключили примерно на полчаса для установки дополнительного оборудования. "По обращению автолюбителей в Twitter, там устанавливаются дополнительные секции для поворотов по "стрелке", — сообщили в службе "Самарадорсигнал".