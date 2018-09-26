Дмитрий Азаров поздравил губернатора Нижегородской области с вступлением в должность

В среду, 26 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Нижегородской области. Глава региона провел ряд рабочих встреч и принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
В единый день голосования, 9 сентября, в Нижегородской области прошли выборы главы региона. 67,75% избирателей, пришедших на участки, отдали голоса за врио губернатора Глеба Никитина.
"За непродолжительный срок в один год вам удалось достичь многого на Нижегородской земле. Вы вместе с людьми определили стратегические цели развития региона и уже многое воплотили в жизнь, - заметил Дмитрий Азаров. - Переплетение судеб - вашей и Нижегородской земли - уже сегодня дает заметные результаты по опережающему развитию региона. Я хочу вас поздравить с тем высочайшим признанием и доверием людей, которые вы обрели здесь за столь короткий срок. Я не понаслышке знаю, с каким уважением относятся к вам жители Нижегородской области. Судьба подарила мне возможность со многими познакомиться на Нижегородской земле, обрести здесь товарищей и друзей".
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что Глеб Никитин в своей работе сможет приумножить славные традиции Нижегородской земли. "Объединив людей для достижения целей, определенных в стратегии развития, вы добьетесь многого. Я искренне желаю успехов вам и Нижегородской области", - сказал глава региона.
Дмитрий Азаров заметил, что Самарская и Нижегородская области успешно сотрудничают по многим направлениям, у регионов много пересекающихся компетенций.
"Большой пласт сотрудничества лежит не только в сфере экономических связей, торговли, производственной кооперации, но и в схожих подходах в сфере государственного и муниципального управления", - сказал губернатор.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.