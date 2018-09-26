Дмитрий Азаров поздравил губернатора Нижегородской области с вступлением в должность

В среду, 26 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Нижегородской области. Глава региона провел ряд рабочих встреч и принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В единый день голосования, 9 сентября, в Нижегородской области прошли выборы главы региона. 67,75% избирателей, пришедших на участки, отдали голоса за врио губернатора Глеба Никитина.

"За непродолжительный срок в один год вам удалось достичь многого на Нижегородской земле. Вы вместе с людьми определили стратегические цели развития региона и уже многое воплотили в жизнь, - заметил Дмитрий Азаров. - Переплетение судеб - вашей и Нижегородской земли - уже сегодня дает заметные результаты по опережающему развитию региона. Я хочу вас поздравить с тем высочайшим признанием и доверием людей, которые вы обрели здесь за столь короткий срок. Я не понаслышке знаю, с каким уважением относятся к вам жители Нижегородской области. Судьба подарила мне возможность со многими познакомиться на Нижегородской земле, обрести здесь товарищей и друзей".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что Глеб Никитин в своей работе сможет приумножить славные традиции Нижегородской земли. "Объединив людей для достижения целей, определенных в стратегии развития, вы добьетесь многого. Я искренне желаю успехов вам и Нижегородской области", - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров заметил, что Самарская и Нижегородская области успешно сотрудничают по многим направлениям, у регионов много пересекающихся компетенций.

"Большой пласт сотрудничества лежит не только в сфере экономических связей, торговли, производственной кооперации, но и в схожих подходах в сфере государственного и муниципального управления", - сказал губернатор.