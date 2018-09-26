В Самарской области внедряют цифровое эфирное телевидение

Специалисты РТРС 26 сентября рассказали жителям Сергиевска о преимуществах цифрового телевидения перед аналоговым, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Представители компании также проинформировали о составе мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, объяснили, как выбрать приемное оборудование, продемонстрировали варианты подключения приставки стандарта DVB-T2 к телевизионному приемнику для приема цифрового эфирного сигнала, ответили на вопросы и раздали информационные материалы.

Вещание программ первого мультиплекса в Сергиевском районе осуществляется на 41 ТВК (634 МГЦ) с РТС, расположенных в Сергиевске, Верхней Орлянке, Черновке, Захаркино, Кандабулаке.

В завершение презентации цифрового телевещания начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Ирина Костылова вручила от РТРС почетному гражданину Сергиевского района, председателю районного совета ветеранов Людмиле Кувитановой приставку для просмотра цифрового эфирного телевидения. После презентации специалисты РТРС подключили цифровую приставку к телевизору и настроили прием сигнала в квартире Людмилы Васильевны.