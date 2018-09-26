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Промпредприятия губернии готовятся к Параду Памяти

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В региональном минпроме состоялось совещание по подготовке и проведению Парада Памяти, посвященного военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 г.

В мероприятии приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, врио заместителя председателя правительства — министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, представители реготделения политической партии "Единая Россия", оргкомитета Парада Памяти, регионального минобрнауки и промышленных предприятий губернии.

В этом году тема восьмого Парада Памяти — "Оружие Победы". Как отметил Александр Фетисов, помимо торжественного прохождения по площади Куйбышева, на первой очереди Самарской набережной состоится реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции.

"Мощнейший потенциал нашего города сформировался именно 7 ноября 1941 года. В Куйбышев были эвакуированы промышленные предприятия и к ноябрю месяцу численность населения увеличилось в два раза. Куйбышевцы, воронежцы, москвичи, ленинградцы, жители Смоленска, Киева и многих других городов — это сплав самарского характера и промышленной мощи", — подчеркнул Александр Фетисов.   
В рамках Парада Памяти будет проведено большое количество специальных мероприятий, среди которых уроки мужества и уроки живой истории в образовательных учреждениях города и области. Кроме того, региональные минпром и минобрнауки организуют экскурсии для школьников и учащихся среднего профессионального образования на предприятиях оборонно-промышленного комплекса губернии, в том числе эвакуированных в годы Великой Отечественной войны.

Обращаясь к представителям предприятий, Николай Брусникин отметил, что экскурсии не должны ограничиваться лишь посещением заводских музеев. "Старшеклассникам и учащимся СПО будет интересно посмотреть и действующие производства. Кто-то из них, возможно, захочет связать свою жизнь с одним из ваших предприятий, — сказал он. — Уверен, что у вас большой опыт по проведению экскурсий. Тем не менее, вопросам безопасности должно быть уделено самое пристальное внимание".
Экспонаты заводских музеев также смогут увидеть зрители и участники Парада Памяти. На площади Куйбышева будет развернут шатер, в котором будут представлены разнообразные образцы военной техники, производившейся в Советском Союзе, а также поставлявшиеся по договору Ленд-лиза.

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