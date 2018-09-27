В Самаре 58 человек тушили крупный пожар в квартире дома на ул. Высоцкого

В среду, 26 сентября, в 21:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Высоцкого в Самарском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 58 человек. Использовалось 16 спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:04.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
По сообщениям очевидцев, пожар был в доме № 4 по ул. Высоцкого, в квартире третьего этажа. Движение по ул. Высоцкого и по Галактионовской было затруднено, так как на проезжей части размещались пожарные машины. На месте происшествия работали представители нескольких чрезвычайных служб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?