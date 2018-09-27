В Самаре 58 человек тушили крупный пожар в квартире дома на ул. Высоцкого

В среду, 26 сентября, в 21:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Высоцкого в Самарском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м. В тушении участвовали 58 человек. Использовалось 16 спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:04.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

По сообщениям очевидцев, пожар был в доме № 4 по ул. Высоцкого, в квартире третьего этажа. Движение по ул. Высоцкого и по Галактионовской было затруднено, так как на проезжей части размещались пожарные машины. На месте происшествия работали представители нескольких чрезвычайных служб.