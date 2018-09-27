"Сызрань-2003" завершила выступление в Кубке России

ФК "Сызрань-2003" завершил выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала команде премьер-лиги ФК "Ростов" со счетом 0:4, сообщает пресс-служба волжан.
Гости с начала встречи обозначили свое преимущество. Они больше владели мячом, в результате чего на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через 11 минут полузащитник "Ростова" Антон Салетрос удвоил преимущество желто-синих.
Третий гол ростовской команды во втором тайме забил исландец Видар Кьяртанссон. Итоговый счет встречи установил защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))