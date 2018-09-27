"Сызрань-2003" завершила выступление в Кубке России

ФК "Сызрань-2003" завершил выступление в Кубке России по футболу, уступив в матче 1/16 финала команде премьер-лиги ФК "Ростов" со счетом 0:4, сообщает пресс-служба волжан.

Гости с начала встречи обозначили свое преимущество. Они больше владели мячом, в результате чего на 21-й минуте Шомуродов замкнул навес Зуева, а через 11 минут полузащитник "Ростова" Антон Салетрос удвоил преимущество желто-синих.

Третий гол ростовской команды во втором тайме забил исландец Видар Кьяртанссон. Итоговый счет встречи установил защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич.