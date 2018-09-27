В Самарской области стартует ученический референдум

В четверг, 27 сентября, в рамках проекта "Агентства стратегических инициатив" "Единое информационное пространство для лучших практик развития субъектов Российской Федерации" (план мероприятий "Организация и проведение детских и молодежных референдумов") в регионе стартует ученический референдум "Как нам обустроить Самарскую область?".

С 27 сентября по 6 октября учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет предложено ответить на ряд вопросов, касающихся образования, карьеры, благоустройства, экономического развития.

Основными целями и задачами Референдума являются формирование и развитие у школьников самосознания, культуры, гражданской зрелости, самостоятельного мышления, способности анализировать, выявление отношения детского сообщества к проблемным вопросам, а также повышение эффективности образовательного процесса.

Учащимся в возрасте от 14 до 18 лет будет предложено ответить на вопросы в режиме "он-лайн" на ресурсе https://ref.asurso.ru.

Участие детей в Референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на участника Референдума, а также препятствовать его волеизъявлению.

Итоги Референдума будут размещены на официальном сайте министерства образования и науки Самарской области, его официальный аккаунтах в социальных сетях, а также направлены в заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области.