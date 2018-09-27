"Семерка" на буксире сбила велосипедиста в Самаре

В Самаре 26 сентября произошло ДТП с велосипедом и "Жигулями" на буксире, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:40 19-летний водитель ВАЗ-21053 по ул. Транзитной в направлении Аэропортовского шоссе буксировал "семерку", за рулем который был 16-летний юноша, не имеющий водительских прав.

По предварительной версии полицейских, 19-летний парень нарушил правила буксировки и "семерка" наехала на 58-летнего велосипедиста.

Мужчину госпитализировали.