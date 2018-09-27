Среди строителей "Самара Арена" нашли находящегося в международном розыске экстремиста

Из Самарской области экстрадировали уроженца Узбекистана, который работал на строительстве стадиона "Самара Арена".
Мужчину в феврале 2018 г. во время работы по пресечению деятельности ячеек международных террористических организаций выявили сотрудники УФСБ по Самарской области.
Известно, что он работал бетонщиком на строительстве стадиона. Там же с сентября 2017 г. он пропагандировал экстремистско-террористическую деятельность. Кроме того, в интернете бетонщик вел пропаганду создания единого исламского государства и оправдывал террористическую деятельность ИГИЛ (запрещенная в России организация) в Сирии.
Ранее его завербовал земляк, который успел уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.
Как выяснилось, бетонщик был в международном розыске, объявленном УВД Самаркандской области. Его обвиняли по ст. 244.2 УК республики Узбекистан "Создание, руководство, участие в религиозных, экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".
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