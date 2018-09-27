На капремонт водопровода в Октябрьске выделят 173 млн рублей

Подрядчика, который проведет капитальный ремонт водопроводных сетей в Октябрьске, определят 8 октября, сообщается на сайте госзакупок.

На работы будет выделено 173 млн руб. из городской казны.

Ремонт проведут от насосной станции № 3 до ул. Мира, 167 и до ул. Шмидта, 8.

Победившая компания должна будет заменить запорную арматуру, трубопроводы, водопроводные колонки и противопожарные гидранты, а также восстановить асфальт и провести испытания отремонтированного водопровода. Она обязуется все успеть до 1 октября 2019 года.