Водитель легковушки погиб, столкнувшись на встречке с КамАЗом

В четверг, 27 сентября, на дороге от с. Муханово к трассе М-5 в Кинельском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:55 на 40 км дороги по неизвестной пока причине водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Водитель легковушки скончался на месте. Управлявший большегрузом мужчина получил травмы.