В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В Волжском районе силовики провели проверку тепличного комплекса, где, как оказалось, работали в том числе и нелегальные мигранты.

В мероприятии были задействованы сотрудники полиции, УФСБ России по Самарской области и ОМОН самарского управления Росгвардии.

В итоге нашли 19 мигрантов, которые на территории России находятся незаконно. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда и пребывания в РФ", которая предусматривает штраф от 2000 до 5000 руб. с административным выдворением за пределы страны.