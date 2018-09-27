В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В Волжском районе силовики провели проверку тепличного комплекса, где, как оказалось, работали в том числе и нелегальные мигранты.
В мероприятии были задействованы сотрудники полиции, УФСБ России по Самарской области и ОМОН самарского управления Росгвардии.
В итоге нашли 19 мигрантов, которые на территории России находятся незаконно. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда и пребывания в РФ", которая предусматривает штраф от 2000 до 5000 руб. с административным выдворением за пределы страны.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.