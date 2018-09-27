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Общество

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе силовики провели проверку тепличного комплекса, где, как оказалось, работали в том числе и нелегальные мигранты.

В мероприятии были задействованы сотрудники полиции, УФСБ России по Самарской области и ОМОН самарского управления Росгвардии.

В итоге нашли 19 мигрантов, которые на территории России находятся незаконно. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда и пребывания в РФ", которая предусматривает штраф от 2000 до 5000 руб. с административным выдворением за пределы страны.

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