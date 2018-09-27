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Хоккей Спорт

Два игрока ЦСК ВВС перешли в "Ак Барс"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы КХЛ "Ак Барс" и "Нефтехимик" произвели обмен: нападающий Павел Падакин стал игроком нижнекамской команды, в Казани продолжат карьеру форварды Разат Тимиров и Ислам Хасанов (ныне по двустороннему контракту игроки ХК ЦСК ВВС).

Ислам Хасанов — нападающий, родился 21 августа 1999 г. Воспитанник казанского хоккея. /В сезоне-2018/19 провёл 1 игру (0 голов + 0 передач) за ЦСК ВВС в ВХЛ и 3 игры (4 + 2) в МХЛ в составе "Реактора" — прим. П.с. ХК ЦСК ВВС/.

Разат Тимиров — нападающий, родился 6 июня 1999 года. Воспитанник нижнекамского хоккея. В текущем сезоне форвард провёл 7 матчей в ВХЛ в составе команды ЦСК ВВС и с 6 (4 + 2) очками занимает 1-е место в списке бомбардиров самарского клуба, сообщает официальный сайт ЦСК ВВС.

Рафик Якубов, генеральный менеджер "Ак Барса":
— Решение об обмене принято с учетом интересов как клуба, так и игроков. Молодые хоккеисты — это будущее команды, нам интересны такие перспективные форварды. Разат Тимиров в таком возрасте уже играет на уровне ВХЛ и набирает очки, Ислам Хасанов — один из лучших бомбардиров своей команды в МХЛ, к тому же, он воспитанник "Ак Барса", что для нас тоже немаловажно.

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