Два игрока ЦСК ВВС перешли в "Ак Барс"

Хоккейные клубы КХЛ "Ак Барс" и "Нефтехимик" произвели обмен: нападающий Павел Падакин стал игроком нижнекамской команды, в Казани продолжат карьеру форварды Разат Тимиров и Ислам Хасанов (ныне по двустороннему контракту игроки ХК ЦСК ВВС).

Ислам Хасанов — нападающий, родился 21 августа 1999 г. Воспитанник казанского хоккея. /В сезоне-2018/19 провёл 1 игру (0 голов + 0 передач) за ЦСК ВВС в ВХЛ и 3 игры (4 + 2) в МХЛ в составе "Реактора" — прим. П.с. ХК ЦСК ВВС/.

Разат Тимиров — нападающий, родился 6 июня 1999 года. Воспитанник нижнекамского хоккея. В текущем сезоне форвард провёл 7 матчей в ВХЛ в составе команды ЦСК ВВС и с 6 (4 + 2) очками занимает 1-е место в списке бомбардиров самарского клуба, сообщает официальный сайт ЦСК ВВС.