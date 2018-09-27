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Преступления Происшествия

В Сызрани из грузового поезда украли 200 кг сахара

СЫЗРАНЬ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следственном отделении Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о краже четырех мешков сахара из грузового вагона, сообщили в пресс-службе отдела.

В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о том, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в составе которого находится вагон с приоткрытой створкой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая и обнаружила пропажу четырех мешков с сахаром.

В Сызранском ЛО МВД России на транспорте также сообщают, что подозреваемых удалось задержать по горячим следам во время оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались два жителя Хабаровского края в возрасте 27 и 29 лет, сопровождавшие технику, которую перевозил грузовой поезд.

Правоохранители выяснили, что молодые люди перенесли мешки с сахаром в свой вагон и спрятали. Вес похищенного  составил около 200 килограммов. Сумма ущерба — более шести тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору по пунктам "а, б" части 2 статьи 158 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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