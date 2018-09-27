В Сызрани из грузового поезда украли 200 кг сахара

В следственном отделении Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о краже четырех мешков сахара из грузового вагона, сообщили в пресс-службе отдела.
В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение о том, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в составе которого находится вагон с приоткрытой створкой. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая и обнаружила пропажу четырех мешков с сахаром.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте также сообщают, что подозреваемых удалось задержать по горячим следам во время оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались два жителя Хабаровского края в возрасте 27 и 29 лет, сопровождавшие технику, которую перевозил грузовой поезд.
Правоохранители выяснили, что молодые люди перенесли мешки с сахаром в свой вагон и спрятали. Вес похищенного составил около 200 килограммов. Сумма ущерба — более шести тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору по пунктам "а, б" части 2 статьи 158 УК РФ. За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...