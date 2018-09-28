Самарца будут судить за 11 автокраж на 437 тыс. рублей

В суд для рассмотрения направили уголовное дело 38-летнего безработного жителя Самары, обвиняемого в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчине вменяют 11 краж из автомобилей, совершенные с мая по июль 2018 года. Общая сумма ущерба составила 437 тыс. рублей.
На подозреваемого правоохранители вышли, разыскав человека, который купил один из украденных телефонов. Он описал приметы предполагаемого вора. В итоге мужчину задержали при очередной попытке сбыта украденного.
Задержанный признал вину и рассказал, что пользовался специальным устройством, чтобы вскрывать машины, а добычу сбывал в ломбарды или продавал прохожим.
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когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...