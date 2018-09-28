Самарца будут судить за 11 автокраж на 437 тыс. рублей

В суд для рассмотрения направили уголовное дело 38-летнего безработного жителя Самары, обвиняемого в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчине вменяют 11 краж из автомобилей, совершенные с мая по июль 2018 года. Общая сумма ущерба составила 437 тыс. рублей.

На подозреваемого правоохранители вышли, разыскав человека, который купил один из украденных телефонов. Он описал приметы предполагаемого вора. В итоге мужчину задержали при очередной попытке сбыта украденного.

Задержанный признал вину и рассказал, что пользовался специальным устройством, чтобы вскрывать машины, а добычу сбывал в ломбарды или продавал прохожим.