В Самаре в реанимации оказалась женщина, попавшая под иномарку на "зебре"

В четверг, 27 сентября, в 18:20, в Самаре в ДТП попал 37-летний водитель Chevrolet Lanos, который ехал по дублеру Московского шоссе в направлении ул. Совхозной. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 7 по Московскому шоссе (19 км) он сил 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. После случившегося водитель отвез пострадавшую в больницу и уехал. Пешехода госпитализировали в реанимацию. По факту случившегося ведется проверка.