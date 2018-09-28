В Курумоче почти на семь часов задержали вылет рейса Самара - Анталья

В пятницу, 28 сентября, в 10:00, из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании Azur air рейс Самара — Анталья, который по расписанию должен был отправиться в путь в 3:15. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.
По данным представителя надзорного ведомства, на борту воздушного судна находились 243 пассажира. На время задержки вылета — 6 часов 45 минут всех пассажиров разместили в здании аэровокзала, где им предоставили напитки и питание.
Ситуацию с пассажирами задержавшегося рейса контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура. Причиной задержки вылета в прокуратуре назвали позднее прибытие воздушного судна.
Последние комментарии
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.