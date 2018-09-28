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Общество

В Курумоче почти на семь часов задержали вылет рейса Самара - Анталья

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 сентября, в 10:00, из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании Azur air рейс Самара — Анталья, который по расписанию должен был отправиться в путь в 3:15. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.

По данным представителя надзорного ведомства, на борту воздушного судна находились 243 пассажира. На время задержки вылета — 6 часов 45 минут всех пассажиров разместили в здании аэровокзала, где им предоставили напитки и питание.

Ситуацию с пассажирами задержавшегося рейса контролировала Куйбышевская транспортная прокуратура. Причиной задержки вылета в прокуратуре назвали позднее прибытие воздушного судна.

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