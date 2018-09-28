Обновленный Дворец легкой атлетики в Самаре откроют 6 октября

В Самаре завершены работы по капитальному ремонту Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной, 101, сообщает собственник объекта ООО "Поволжский региональный центр" ("ПРЦ"). Торжественное открытие спорткомплекса состоится 6 октября.

В компании обещают, что возобновляют свою работу спортивные школы и секции, которые базировались во дворце многие годы.

В ремонт, который начался в марте 2018 г., по данным "ПРЦ", было вложено более 200 млн рублей. Модернизации подверглось более 10 тыс. кв. м комплекса. Строители провели витражное остекление энергосберегающим стеклом, утеплили фасад, восстановили мозаичное панно, обновили внутреннюю отделку помещений, заменили кровельное покрытие, покрытие легкоатлетического манежа и все инженерные системы, а также оборудование систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, были проведены работы по огнезащите металлоконструкций и замене системы дымоудаления.

В обновленном спорткомплексе не будет работать располагавшийся в нем ранее ТЦ "Кожа-меха". Зато появится фитнес-центр Athletic Gym — тренировочный центр Hammer Strength.

Также здесь откроется Центр спортивной подготовки и развития детей Дениса Аблязина "Чемпион" и зал йоги для взрослых и детей.