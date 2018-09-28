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Общество

Обновленный Дворец легкой атлетики в Самаре откроют 6 октября

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершены работы по капитальному ремонту Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной, 101, сообщает собственник объекта ООО "Поволжский региональный центр" ("ПРЦ"). Торжественное открытие спорткомплекса состоится 6 октября.

Фото: предоставлено компанией

В компании обещают, что возобновляют свою работу спортивные школы и секции, которые базировались во дворце многие годы.

В ремонт, который начался в марте 2018 г., по данным "ПРЦ", было вложено более 200 млн рублей. Модернизации подверглось более 10 тыс. кв. м комплекса. Строители провели витражное остекление энергосберегающим стеклом, утеплили фасад, восстановили мозаичное панно, обновили внутреннюю отделку помещений, заменили кровельное покрытие, покрытие легкоатлетического манежа и все инженерные системы, а также оборудование систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, были проведены работы по огнезащите металлоконструкций и замене системы дымоудаления.

В обновленном спорткомплексе не будет работать располагавшийся в нем ранее ТЦ "Кожа-меха". Зато появится фитнес-центр Athletic Gym — тренировочный центр Hammer Strength.

Также здесь откроется Центр спортивной подготовки и развития детей Дениса Аблязина "Чемпион" и зал йоги для взрослых и детей.

ООО "Поволжский региональный центр" было создано в 2001 году. Компания специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка ПРЦ в 2017 г., по данным ИАС Seldon Basis, составила 116,4 млн руб., чистая прибыль  26,3 млн руб., уставный капитал общества равен 215,33 млн рублей. Гендиректором является Светлана Баркова, владельцем - ООО "БЭЛ Девелопмент". При этом доля (100%) "БЭЛ Девелопмента" в уставном капитале ООО "Поволжский региональный центр" до 2031 г. находится в залоге у ПАО "Сбербанк России".

Как ранее сообщали федеральные СМИ, "БЭЛ Девелопмент" создавалось как подразделение холдинга "Базовый элемент" Олега Дерипаски, но впоследствии якобы отделилось от этого холдинга.
В настоящее время, согласно сведениям ИАС Seldon Basis, собственниками "БЭЛ Девелопмента" являются ООО "Эволюция" (уставный капитал - 14,87 млрд руб.) и ООО "Смарт Холдинг".

Уставный капитал ООО "БЭЛ Девелопмент" составляет 2,13 млрд руб., выручка в 2017 г. была равна 209,9 млн, чистая прибыль - 102,5 млн рублей.

Группа компаний "БЭЛ Девелопмент" специализируется на строительстве, эксплуатации и сдаче в аренду офисной и складской недвижимости, строительстве гостиничной и элитной жилой недвижимости, выполнении функций техзаказчика.

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