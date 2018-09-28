На трассе Самара - Ульяновск нетрезвый водитель врезался в бордюр островка безопасности

В четверг, 27 сентября, в 21:00, в Красноярском в ДТП попал 28-летний водитель ВАЗ-2108, который, нетрезвым ехал по трассе Самара — Ульяновск со стороны пос. Мирный. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 58 и 59 км трассы он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в бордюр треугольного островка безопасности кольцевой развязки.

Пострадали сам водитель и его 32-летний пассажир. Их госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.