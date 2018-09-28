Отопительный сезон в Самаре стартует 1 октября

Отопительный сезон в Самаре начнется 1 октября. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил вице-мэр Самары Владимир Василенко.

"Предварительно информирую, что принято решение по Самаре о начале отопительного сезона с 1 октября", - говорится в посте.