В выходные в Самарской области похолодает до 7°C

В выходные в Самарской области ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 28 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10… 15 °C. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В субботу, 29 сентября, местами также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с. Днем 11…16 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В воскресенье, 30 сентября, облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит 6…11 °C, днем 7…12 °C. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

В понедельник, 1 октября, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 6 до 1 °C, местами до -2 °C. Днем потеплеет от 9 до 14 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.