В выходные в Самарской области похолодает до 7°C

В выходные в Самарской области ожидается похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 28 сентября, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 10… 15 °C. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
В субботу, 29 сентября, местами также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10 °C, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18м/с. Днем 11…16 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
В воскресенье, 30 сентября, облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит 6…11 °C, днем 7…12 °C. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
В понедельник, 1 октября, переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от 6 до 1 °C, местами до -2 °C. Днем потеплеет от 9 до 14 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Последние комментарии
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.