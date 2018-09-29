В ДТП под Самарой два человека погибли и два получили травмы

В субботу, 29 сентября, около четырех часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло столкновение автомобилей "Газель" и Lada Priora, в результате которого два человека погибли и два получили телесные повреждения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

После ДТП двое пострадавших были доставлены в лечебное учреждение, где после оказания помощи им назначили амбулаторное лечение.

Детей среди погибших и пострадавших нет.

По имеющимся сейчас предварительным данным, погибшими являются два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.