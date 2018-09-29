В ДТП под Самарой два человека погибли и два получили травмы

В субботу, 29 сентября, около четырех часов утра на Обводной дороге в Красноярском районе произошло столкновение автомобилей "Газель" и Lada Priora, в результате которого два человека погибли и два получили телесные повреждения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
После ДТП двое пострадавших были доставлены в лечебное учреждение, где после оказания помощи им назначили амбулаторное лечение.
Детей среди погибших и пострадавших нет.
По имеющимся сейчас предварительным данным, погибшими являются два человека, находившиеся в легковом автомобиле.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.