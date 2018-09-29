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ДТП Происшествия

Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 сентября, в первом часу ночи на пересечении улиц Ворошилова и Свердлова в Автозаводском районе Тольятти, 25-летний житель Самары, управляя мотоциклом, врезался в бордюрное ограждение, сообщили в оперативных структурах.

В результате происшедшего мужчина скончался от полученных травм.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

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