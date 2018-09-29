Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти

В субботу, 29 сентября, в первом часу ночи на пересечении улиц Ворошилова и Свердлова в Автозаводском районе Тольятти, 25-летний житель Самары, управляя мотоциклом, врезался в бордюрное ограждение, сообщили в оперативных структурах.

В результате происшедшего мужчина скончался от полученных травм. Обстоятельства случившегося устанавливаются.