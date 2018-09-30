16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Сызранью "четырнадцатая" столкнулась с попутным пассажирским микроавтобусом Мотоциклист из Самары погиб ночью в ДТП в Тольятти В ДТП под Самарой два человека погибли и два получили травмы Водитель легковушки погиб, столкнувшись на встречке с КамАЗом На трассе под Сызранью Lada Largus упал в кювет с шестиметровой высоты

ДТП Происшествия

Под Сызранью "четырнадцатая" столкнулась с попутным пассажирским микроавтобусом

СЫЗРАНЬ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 53
Версия для печати

В субботу, 29 сентября, под Сызранью на "октябрьском" выезде на трассу М-5 в половине одиннадцатого вечера столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen, сообщает ktv-ray.ru. Оба транспортных средства в момент аварии ехали в сторону Сызрани. Автобус, который осуществлял коммерческую поездку из Тольятти в Сызрань, по счастливой случайности оказался без пассажиров.

"В темноте на мокрой дороге водитель легкового автомобиля врезался в попутный автобус. После "четырнадцатая" вылетела в кювет, там столкнулась с бетонным препятствием и перевернулась", — рассказал изданию очевидец, оказавшийся на месте аварии.

Чтобы достать одного из пострадавших из искореженного салона ВАЗ-2114, спасателям пришлось использовать специнструменты.

Как рассказали в ГИБДД, водитель отечественной легковушки не выбрал дистанцию. В результате аварии 27-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб левого бедра. 18-летняя девушка получила перелом левого бедра и ушибы. Они госпитализированы в ЦГБ Сызрани.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Петр Максимов 20 июля 2018 13:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

Александр Минеев 08 мая 2018 09:36 Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи

Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

Андрей Шапорев 07 мая 2018 16:52 В Самаре попавшая под колеса грузовика женщина получила перелом плеча

да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30