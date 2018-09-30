Под Сызранью "четырнадцатая" столкнулась с попутным пассажирским микроавтобусом

В субботу, 29 сентября, под Сызранью на "октябрьском" выезде на трассу М-5 в половине одиннадцатого вечера столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen, сообщает ktv-ray.ru. Оба транспортных средства в момент аварии ехали в сторону Сызрани. Автобус, который осуществлял коммерческую поездку из Тольятти в Сызрань, по счастливой случайности оказался без пассажиров.
"В темноте на мокрой дороге водитель легкового автомобиля врезался в попутный автобус. После "четырнадцатая" вылетела в кювет, там столкнулась с бетонным препятствием и перевернулась", — рассказал изданию очевидец, оказавшийся на месте аварии.
Чтобы достать одного из пострадавших из искореженного салона ВАЗ-2114, спасателям пришлось использовать специнструменты.
Как рассказали в ГИБДД, водитель отечественной легковушки не выбрал дистанцию. В результате аварии 27-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб левого бедра. 18-летняя девушка получила перелом левого бедра и ушибы. Они госпитализированы в ЦГБ Сызрани.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.