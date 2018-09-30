Под Сызранью "четырнадцатая" столкнулась с попутным пассажирским микроавтобусом

В субботу, 29 сентября, под Сызранью на "октябрьском" выезде на трассу М-5 в половине одиннадцатого вечера столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen, сообщает ktv-ray.ru. Оба транспортных средства в момент аварии ехали в сторону Сызрани. Автобус, который осуществлял коммерческую поездку из Тольятти в Сызрань, по счастливой случайности оказался без пассажиров.

"В темноте на мокрой дороге водитель легкового автомобиля врезался в попутный автобус. После "четырнадцатая" вылетела в кювет, там столкнулась с бетонным препятствием и перевернулась", — рассказал изданию очевидец, оказавшийся на месте аварии.

Чтобы достать одного из пострадавших из искореженного салона ВАЗ-2114, спасателям пришлось использовать специнструменты.

Как рассказали в ГИБДД, водитель отечественной легковушки не выбрал дистанцию. В результате аварии 27-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер и ушиб левого бедра. 18-летняя девушка получила перелом левого бедра и ушибы. Они госпитализированы в ЦГБ Сызрани.