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Общество

Фрезеровщик из Самары стал лучшим представителем страны на EuroSkills 2018

БУДАПЕШТ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшем представителем России количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018. Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp László церемонии закрытия первенства в Будапеште.

Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошёл в 2017 г. в Краснодаре.

Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец — бортрадист. Юноша признаётся, что процессами металлообработки он увлёкся ещё на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями.

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