Фрезеровщик из Самары стал лучшим представителем страны на EuroSkills 2018

Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшем представителем России количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018. Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp László церемонии закрытия первенства в Будапеште.
Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который прошёл в 2017 г. в Краснодаре.
Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец — бортрадист. Юноша признаётся, что процессами металлообработки он увлёкся ещё на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями.
Последние комментарии
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.