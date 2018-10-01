Медсестра Клиник СамГМУ стала лучшей в России

Более 20 лет Ирина Овчинникова помогает пациентам с хронической болезнью почек.

Ирина Геннадьевна работает в должности процедурной медицинской сестры отделения гемодиализа Клиник СамГМУ, имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности "Сестринское дело". Медицинская сестра на современном этапе — это динамично развивающийся специалист, постоянно совершенствующий свои профессиональные компетенции, что соответствует принципу "учеба через всю жизнь", реализуемому в Самарском государственном медицинском университете. "Сестринский коллектив Клиник СамГМУ каждый год пополняется молодыми специалистами. И очень важно помогать им в освоении профессии медицинской сестры. Наставничество гармонично вписывается в культуру нашей профессии. Медицинские знания и умения всегда передавались "из уст в уста". Преемственность поколений — наша традиция", — говорит Овчинникова.

Ирина является автором 17 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях и считает, что необходимо постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень и уделять много времени работе с появляющейся новой медицинской информацией.

Практический опыт позволяет Ирине занимать высокие места в различных профессиональных конкурсах, конференциях, в том числе международного уровня.

В 2015 году она заняла 1-е место в конкурсе научно-практических работ специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием "Профилактика факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", организованным Самарским областным центром повышения квалификации специалистов здравоохранения и 2-е место в конкурсе "Профилактика инфекций в области хирургического вмешательства", проводимым компанией "Мед-Лайф" совместно с Самарской региональной общественной организацией медицинских сестёр.

В 2016 году 1-е место получил ее научный доклад "Приоритетные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у среднего медицинского персонала" на секции "Проблемы сестринского дела" Х Всероссийской (84-й итоговой) студенческой научной конференции СНО СамГМУ с международным участием "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты".

В 2017 году Ирина Овчинникова заняла 1-е место во Втором межрегиональном конкурсе профессионального мастерства направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриат).

И вот очередная победа! Во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в номинации "Лучшая медицинская сестра" 1-е место заняла Ирина Овчинникова.

Коллектив Клиник СамГМУ поздравляет свою коллегу с замечательной и заслуженной победой и желает ей дальнейших профессиональных успехов и достижений!

Ирина Овчинникова, процедурная медицинская сестра отделения гемодиализа Клиник СамГМУ:

— Наша главная задача — помочь тяжело больным людям и, несмотря на болезнь, дать им возможность жить полноценной жизнью, оставаться активной частью общества. В отделении гемодиализа пациенты окружены всесторонней заботой и вниманием, медицинский персонал обеспечивает лечебную и эмоциональную поддержку, подходя к решению проблем каждого пациента индивидуально.

Александр Сонис, проректор по клинической работе — главный врач Клиник СамГМУ, д. м. н., профессор:

— Качество медицинской помощи во многом определяется профессиональной работой среднего медицинского персонала. Сегодня медсестра является не просто исполнителем врачебных назначений, но и специалистом способным принимать самостоятельные решения, организатором части лечебного процесса руководителем работы младшего медицинского персонала. И мы делаем все для повышения престижа профессии и статуса медицинской сестры. В клиниках есть все возможности для карьерного роста сестринского персонала, для получения высшего сестринского и высшего медицинского образования.

Лариса Каткасова, заместитель главного врача по работе сестринским и младшим медицинским персоналом, к. м. н.:

— Медицинская сестра — это одна из самых уважаемых и нужных людям профессия, которая требует самоотверженности, бесконечной доброты и сострадания. Ирина Геннадьевна является образцом милосердия и профессионализма как для пациентов, так и для коллег. Её позитивная энергия, дружелюбие и жизнерадостность обеспечивают здоровый психологический микроклимат в отделении. А общий результат для нас и лучший показатель нашей деятельности — спасение жизни и сохранение здоровья людей!