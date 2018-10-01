Медсестра Клиник СамГМУ стала лучшей в России

Более 20 лет Ирина Овчинникова помогает пациентам с хронической болезнью почек.
Ирина Геннадьевна работает в должности процедурной медицинской сестры отделения гемодиализа Клиник СамГМУ, имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности "Сестринское дело". Медицинская сестра на современном этапе — это динамично развивающийся специалист, постоянно совершенствующий свои профессиональные компетенции, что соответствует принципу "учеба через всю жизнь", реализуемому в Самарском государственном медицинском университете. "Сестринский коллектив Клиник СамГМУ каждый год пополняется молодыми специалистами. И очень важно помогать им в освоении профессии медицинской сестры. Наставничество гармонично вписывается в культуру нашей профессии. Медицинские знания и умения всегда передавались "из уст в уста". Преемственность поколений — наша традиция", — говорит Овчинникова.
Ирина является автором 17 печатных работ в отечественных и зарубежных изданиях и считает, что необходимо постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень и уделять много времени работе с появляющейся новой медицинской информацией.
Практический опыт позволяет Ирине занимать высокие места в различных профессиональных конкурсах, конференциях, в том числе международного уровня.
В 2015 году она заняла 1-е место в конкурсе научно-практических работ специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием "Профилактика факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", организованным Самарским областным центром повышения квалификации специалистов здравоохранения и 2-е место в конкурсе "Профилактика инфекций в области хирургического вмешательства", проводимым компанией "Мед-Лайф" совместно с Самарской региональной общественной организацией медицинских сестёр.
В 2016 году 1-е место получил ее научный доклад "Приоритетные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у среднего медицинского персонала" на секции "Проблемы сестринского дела" Х Всероссийской (84-й итоговой) студенческой научной конференции СНО СамГМУ с международным участием "Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты".
В 2017 году Ирина Овчинникова заняла 1-е место во Втором межрегиональном конкурсе профессионального мастерства направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриат).
И вот очередная победа! Во Всероссийском конкурсе "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" в номинации "Лучшая медицинская сестра" 1-е место заняла Ирина Овчинникова.
Коллектив Клиник СамГМУ поздравляет свою коллегу с замечательной и заслуженной победой и желает ей дальнейших профессиональных успехов и достижений!
Ирина Овчинникова, процедурная медицинская сестра отделения гемодиализа Клиник СамГМУ:
— Наша главная задача — помочь тяжело больным людям и, несмотря на болезнь, дать им возможность жить полноценной жизнью, оставаться активной частью общества. В отделении гемодиализа пациенты окружены всесторонней заботой и вниманием, медицинский персонал обеспечивает лечебную и эмоциональную поддержку, подходя к решению проблем каждого пациента индивидуально.
Александр Сонис, проректор по клинической работе — главный врач Клиник СамГМУ, д. м. н., профессор:
— Качество медицинской помощи во многом определяется профессиональной работой среднего медицинского персонала. Сегодня медсестра является не просто исполнителем врачебных назначений, но и специалистом способным принимать самостоятельные решения, организатором части лечебного процесса руководителем работы младшего медицинского персонала. И мы делаем все для повышения престижа профессии и статуса медицинской сестры. В клиниках есть все возможности для карьерного роста сестринского персонала, для получения высшего сестринского и высшего медицинского образования.
Лариса Каткасова, заместитель главного врача по работе сестринским и младшим медицинским персоналом, к. м. н.:
— Медицинская сестра — это одна из самых уважаемых и нужных людям профессия, которая требует самоотверженности, бесконечной доброты и сострадания. Ирина Геннадьевна является образцом милосердия и профессионализма как для пациентов, так и для коллег. Её позитивная энергия, дружелюбие и жизнерадостность обеспечивают здоровый психологический микроклимат в отделении. А общий результат для нас и лучший показатель нашей деятельности — спасение жизни и сохранение здоровья людей!
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.